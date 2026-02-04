Trommelwirbel. Ah, die Wefa-Drummers haben wieder einmal Proben-Gäste. Die werden nämlich immer so begrüßt – montags, dann wenn die leidenschaftlichen Trommler am Werk sind. Wo? Im Hildburghäuser Gewerbegebiet – Roter Hügel. In der dortigen Werkstatt für angepasste Arbeit wird’s am Montagmorgen regelmäßig laut. Doch niemand beschwert sich – im Gegenteil, manche schauen in den Speisesaal, lauschen für eine Weile und gehen dann wieder ihrer Arbeit nach.