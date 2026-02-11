In der Stunde des Olympia-Triumphes von Julia Taubitz dachte Bundestrainer Patric Leitner auch an Pechvogel Merle Fräbel. „Es ist natürlich ganz bitter, gerade für die Merle. Ich glaube, das hätte ein Kopf-an-Rennen gegeben. Julia hat vor Jahren fast eine ähnliche Situation gehabt. Sie hat nie aufgegeben und ist jetzt Olympiasiegerin“, sagte Leitner und richtete anschließend aufbauende Worte an die Thüringerin: „Natürlich ist sie jetzt traurig, zeigt Emotionen und weint. Es tut mir furchtbar leid für die Merle. Aber sie ist noch sehr, sehr jung, sie hat eine große Zukunft vor sich. Wir werden noch viel Freude mit ihr haben in Zukunft. Kopf hoch Merle, deine Zeit wird noch kommen.“