Liebhaber von ausgefallenen Trödel-Waren kamen am Samstag in Meiningen voll auf ihre Kosten. Nicht auf dem Töpfemarkt – wie zu vielen Anlässen üblich. Die Händler aus nah und fern boten ihre älteren und neueren Fundstücke feil, sondern direkt auf dem Marktplatz. In Verbindung mit den Dampfloktagen und den Parkwelten hat sich dies seit einigen Jahren bewährt. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Besucher in aller Ruhe an den Ständen nach Schnäppchen suchen, die man später vielleicht bei „Bares für Rares“ fernsehtauglich versteigern kann.