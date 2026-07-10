Trockenheit: Waldbrandgefahr steigt - Was gilt jetzt?

Kassel (dpa/lhe) - Die anhaltende Trockenheit und wieder steigende Temperaturen führen in den kommenden Tagen zu einer deutlichen Verschärfung der Waldbrandgefahr in Hessen. Am Wochenende spitze sich die Situation zu, teilte der Landesbetrieb Hessenforst mit. Für Südhessen und Teile Mittelhessens werde bereits am Samstag eine hohe Gefahrenstufe erwartet. Am Sonntag werde dann für weite Teile ganz Hessens die Gefahrenstufe vier auf einer fünfstufigen Skala erwartet.