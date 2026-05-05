Zu einem Waldbrand wurden am Montag gegen 17:10 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Auengrund, aus Eisfeld und Brünn alarmiert. Im Bereich der Alten Eisfelder Straße zwischen dem Ortsausgang Crock und dem nahen Steinbruch war in einem Waldstück Vegetation in einer Größe von circa 20 mal 20 Meter in Brand geraten. Durch den schnellen Einsatz der alarmierten Kräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.