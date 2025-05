Trockenheit und Starkregen Historische Parkanlagen im Klimastress

Rödental/München/Cottbus - Millionen Menschen flanieren Jahr für Jahr durch prächtige Schloss-Parks, durch grüne Oasen mitten in Großstädten oder durch Kleinode in der Provinz. Sie sind von der Gartenkunst früherer Tage noch heute fasziniert. Doch die historischen Parks und Gärten sind in Gefahr. In Deutschland ist es nicht nur wärmer geworden, sondern es hat sich auch die Anzahl von heißen Tagen und von aufeinanderfolgenden Trockentagen erhöht.