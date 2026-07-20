Trockenheit und Niedrigwasser: Lausitzer Wasserspeicher stützen Pegel in der Spree

Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge insgesamt 82 Millionen Kubikmeter Wasser aus den Bergbaufolgeseen und Sanierungsanlagen der Lausitz in die Flüsse geleitet - allein 44 Millionen sind aus den beiden größten Speichern der LMBV in die Spree geleitet worden. 61 Millionen Kubikmeter Wasser sind im Gegenzug aus den Flüssen für "die Flutung und Nachsorge der Bergbaufolgeseen" entnommen worden - das entspricht laut LMBV einem Rückgang um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.