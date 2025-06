Erfurt (dpa/th) - Nach zwischenzeitlicher Entspannung hat sich die Waldbrandgefahr in Thüringen am Wochenende wieder verschärft. In Teilen des Freistaates gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt vom Sonntag hervorgeht. Sie steht für hohe Waldbrandgefahr.