Trockenheit: Thüringens Flüsse und Grundwasser auf niedrigem Stand

Wie aus dem Niedrigwasserportal der Behörde hervorgeht, wird bei den Flüssen von den rund 65 Messstellen bei 53 niedrige oder sehr niedrige Wasserführung angezeigt. Im Vergleich zum langjährigen Mittel seien dies relativ niedrige Wasserstände, so Fröhlich. Derzeit sind demnach etwa die Flussbetten bei Unstrut, Gera und Ilm nicht allzu sehr gefüllt.