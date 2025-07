Mehrere Waldbrände in der Oberpfalz

Auch in Bayern waren in der Nacht auf Donnerstag an mehreren Orten Wälder in Brand geraten. Der vermutlich größte Waldbrand war bei Schwandorf in der Oberpfalz und betraf eine Fläche von rund 14.000 Quadratmetern, wie das Landratsamt mitteilte. Rund 300 Kräfte waren von Mittwochnachmittag bis in die frühen Morgenstunden am Donnerstag im Einsatz, um den Brand zu löschen. Er befand sich den Angaben zufolge in einem "äußerst unwegsamen und schwer zugänglichen Waldstück".