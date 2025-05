Wenn es in den kommenden Monaten immer wärmer und die Sonneneinstrahlung immer stärker werde, könnten die nicht sehr standfesten Grablichter weich werden, einknicken und auslaufen. In der Folge könnten etwa trockenes Gras oder Kiefernnadeln in Brand geraten und so zu einem großen Schaden führen, begründete die Stadt den Schritt.