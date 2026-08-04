Und die Gefahr ist nicht gebannt: Nach aktuellen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht in weiten Teilen Hessens hohe Waldbrandgefahr. Ergiebige, landesweite Niederschläge sind nicht in Sicht. Die höchste Gefahrenstufe (5, sehr hohe Gefahr) sieht der DWD aktuell in Frankfurt, Offenbach sowie in und um Darmstadt.