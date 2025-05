Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landwirte hoffen auf Regen in den kommenden Tagen. Derzeit seien die Äcker und Weiden in vielen Landesteilen zu trocken, teilte der Bauernverband in Erfurt mit. Vor allem in Südthüringen sorgten sich die Bauern um ausreichend Viehfutter - Prognosen gingen schon jetzt von Ertragseinbußen von 50 bis 70 Prozent bei Futterpflanzen im südlichen Thüringen aus.