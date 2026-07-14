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Trockenheit Landkreis Leipzig verbietet Wasserentnahme aus Flüssen

Wenig Wasser in den Flüssen, niedrige Grundwasserstände: Wegen der Trockenheit greift auch der Landkreis Leipzig zu einem Verbot.

Trockenheit: Landkreis Leipzig verbietet Wasserentnahme aus Flüssen
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Der Landkreis Leipzig greift wegen der Trockenheit zu einem Verbot. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa

Borna (dpa/sn) - Wegen der Trockenheit verbietet auch der Landkreis Leipzig das Abpumpen von Wasser aus Flüssen, Seen und Bächen. Außerdem dürfe zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr kein Grundwasser aus Brunnen zur Beregnung von Grünflächen und Sportplätzen genutzt werden, teilte das Landratsamt in Borna mit. Mit einer Gießkanne dürfe man weiter Wasser schöpfen, solange das Gewässer dadurch nicht beeinträchtigt werde. 

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Hintergründe des Verbots sind das Niedrigwasser in den Flüssen und der niedrige Grundwasserstand, der an 80 Prozent der Messstellen unter dem langjährigen Durchschnitt liege. Bei Verstößen könne ein Bußgeld bis zu 50.000 Euro verhängt werden. Die Regelung gilt bis 30. September. 

Auch andere Regionen in Sachsen haben bereits die Wasserentnahme eingeschränkt. Dazu gehören Nord- und Mittelsachsen und auch die Stadt Chemnitz.