Trockenheit: Landkreis Leipzig verbietet Wasserentnahme aus Flüssen

Borna (dpa/sn) - Wegen der Trockenheit verbietet auch der Landkreis Leipzig das Abpumpen von Wasser aus Flüssen, Seen und Bächen. Außerdem dürfe zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr kein Grundwasser aus Brunnen zur Beregnung von Grünflächen und Sportplätzen genutzt werden, teilte das Landratsamt in Borna mit. Mit einer Gießkanne dürfe man weiter Wasser schöpfen, solange das Gewässer dadurch nicht beeinträchtigt werde.