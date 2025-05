Die Fachleute analysieren das sogenannte hydrologische Winterhalbjahr, das immer von Anfang November bis Ende April dauert. Auch die spärlichen Schneefälle des vergangenen Winters dokumentieren die Trockenheit. So habe es in Würzburg nur einen Tag mit einer Schneedecke von mindestens einem Zentimeter gegeben, in Augsburg seien es vier Tage und in München sechs gewesen. Dagegen konnten die Menschen im oberfränkischen Hof mit 34 Schneetagen noch einen halbwegs normalen Winter erleben.