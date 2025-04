In den nächsten Tagen sei aufgrund der Wettervorhersage und des Feiertags (1. Mai) mit einer erhöhten Zahl von Ausflüglern in Wald und Flur zu rechnen. Die Menschen in Unterfranken werden dringend gebeten, in Wäldern äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.