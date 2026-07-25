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Trockenheit Hohe Waldbrandgefahr in Teilen Thüringens

Nur noch im Eichsfeld und Teilen des Thüringer Waldes bleibt die Waldbrandgefahr gering. Wo jetzt erhöhte Vorsicht geboten ist.

Trockenheit: Hohe Waldbrandgefahr in Teilen Thüringens
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In Thüringen gilt in mehreren Regionen hohe Waldbrandgefahr. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen steigt die Waldbrandgefahr. In sieben Gebieten des Freistaates gilt die zweithöchste Warnstufe 4 für hohe Gefahr, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt hervorgeht. Betroffen sind unter anderem die Kyffhäuserregion und der Raum Nordhausen sowie das Gebiet um Erfurt und Gotha. Aber etwa auch in den Kreisen Hildburghausen, Saale-Orla und Greiz gilt teilweise hohe Gefahr. Bei Warnstufe 4 können die Forstämter öffentlich zugängliche Grillplätze und Feuerstellen sperren. 

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In den übrigen Regionen herrscht zumeist die Warnstufe 3 für mittlere Waldbrandgefahr. Gering ist die Gefahr derzeit nur noch in Teilen des Thüringer Waldes und im Eichsfeld.