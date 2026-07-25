Trockenheit: Hohe Waldbrandgefahr in Teilen Thüringens

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen steigt die Waldbrandgefahr. In sieben Gebieten des Freistaates gilt die zweithöchste Warnstufe 4 für hohe Gefahr, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt hervorgeht. Betroffen sind unter anderem die Kyffhäuserregion und der Raum Nordhausen sowie das Gebiet um Erfurt und Gotha. Aber etwa auch in den Kreisen Hildburghausen, Saale-Orla und Greiz gilt teilweise hohe Gefahr. Bei Warnstufe 4 können die Forstämter öffentlich zugängliche Grillplätze und Feuerstellen sperren.