Grundwasser in tieferen Bodenschichten wird durch Niederschläge gespeist, wie das Umweltbundesamt erklärt. Langanhaltende Trockenheit führt also auch hier zu Veränderungen, allerdings finden diese langsamer statt. In den trockenen Jahren 2018, 2019, 2020 und 2022 seien die Grundwasserstände in oberflächennahen Grundwasserleitern durchaus deutlich gefallen, heißt es vom Umweltbundesamt weiter.

Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte im Juli dem "Spiegel": "Künftig werden wir ernsthafte Konflikte um Wasser haben – auch in Deutschland." Die Bundesrepublik sei bisher ein wasserreiches Land gewesen. "Aber das ändert sich gerade."

Und wie steht es um die Qualität des Wassers?

Mit Blick auf unerwünschte Inhaltsstoffe in Gewässern erklärt Helms von der Bundesanstalt für Gewässerkunde: "Die Konzentrationen können sich bei Niedrigwasser erhöhen, was auch problematisch werden kann. Ein weiteres Problem sind die Temperaturen. Wenn sie über 25 Grad steigen, wird es auch mit dem Sauerstoff problematisch." An der Mosel habe bereits die Entwicklung von gesundheitsschädlichen Blaualgen eingesetzt. Auch der Lebensraum für Organismen im Wasser schränke sich ein.

Müssen wir jetzt jeden Sommer mit Dürre rechnen?

"Wenn wir uns die Trends und Prognosen anschauen, dann müssen wir davon ausgehen, dass vieles von dem, was wir gerade sehen, zu einer neuen Normalität gehören wird. Das wird nicht genauso aussehen wie jetzt, aber es ist davon auszugehen, dass die Intensität und die Dauer von sommerlichen Hitzephasen zunehmen wird", so Weitere. Kritisch werde es, wenn mehrere Ereignisse zusammenkommen – also etwa ein trockenes Frühjahr mit einem heißen Sommer. "Das ist durchaus etwas, was wir zunehmend erleben und an das wir uns anpassen müssen."

Häufigere und heftige Hitzewellen sowie zunehmende Dürren sind Folgen des Klimawandels. Eine wärmere Atmosphäre kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, weshalb längere Trockenphasen zunehmen. Auch das BfG geht davon aus, dass der Klimawandel langfristig dazu führt, dass Niedrigwasserereignisse intensiver werden, weil mehr Wasser verdunstet.

Wie können wir uns an die zunehmenden Extreme anpassen?

Der Ökologe Weitere erklärt: "Die große Frage ist: Wie strecken wir die Wasserverfügbarkeit über das Jahr? Können wir das Wasser, was zu bestimmten Zeiten zur Genüge da ist, in der Landschaft halten?" Es gehe dabei unter anderem um die Ertüchtigung von Feuchtgebieten, von Mooren und Auen. Auch in den Städten lägen vielversprechende "Schwamm-Konzepte" vor, wie Regenwasser gehalten wird und nicht, wie bisher meist, unmittelbar über versiegelte Flächen abfließt.

Helms führt an, dass es im vergangenen Jahrzehnt neben mehrfachen Dürreperioden auch extreme Hochwasser gegeben habe. Mit Blick auf Anpassung meint er: "Wir müssen flexibel sein und mit verschiedenen Situationen umgehen können."