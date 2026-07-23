Trockenheit: Chemnitz verbietet Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen

Chemnitz (dpa/sn) - Angesichts niedriger Wasserstände verbietet die Stadt Chemnitz die Entnahme von Wasser aus Bächen und Flüssen. Ab Freitag darf aus den oberirdischen Gewässern auf dem Gebiet der Stadt kein Wasser mehr gepumpt werden, teilte die Stadt mit. Auch die Entnahme mit Handgefäßen sei verboten. Das Verbot gelte vorerst bis einschließlich 31. Oktober. Verstöße würden mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet.