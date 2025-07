Pressath (dpa/lby) - In der Oberpfalz sind in der Nacht auf Donnerstag mehrere kleine Waldbrände ausgebrochen. In der Nähe eines See bei Pressath trafen Einsatzkräfte auf ein rund 50 Quadratmeter großes Waldstück, das voll in Brand stand, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.