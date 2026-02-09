Triumph für Proeuropäer Seguro Gemäßigter Sozialist gewinnt Präsidentenwahl in Portugal

Ventura räumt Niederlage ein

Ventura, der in der Stichwahl auf 33,2 Prozent der Stimmen kam, zeigte sich als fairer Verlierer und gratulierte Seguro öffentlich. "Er hat gewonnen. Ich wünsche ihm eine hervorragende Amtszeit", sagte der 43-Jährige. Er werde mit seiner Partei Chega (Es reicht) nun weiter für eine grundlegende Veränderung in Portugal arbeiten. "Wir werden dieses Land bald regieren", gab er sich zuversichtlich.