In anderen Orten im Landkreis waren in den letzten Wochen wieder wunderschöne und aufwendig geschmückte Osterbrunnen zu bestaunen. Nur im Frankenblick-Ortsteil Rauenstein, da sieht’s seit einigen Jahren kahl am Schaumberger Platz aus; also mitten im Ortskern, dort, wo es zur Osterzeit doch eigentlich auch immer so schön bunt wurde. Genau mit diesem Problem wandte sich Wolfgang Scheler an die Redaktion dieser Zeitung. Noch vor nicht allzu langer Zeit konnte man auch in seinem Heimatdorf einen Osterbrunnen bewundern, berichtete der Rauensteiner. In Gemeinschaftsarbeit mit dem ortsansässigen Gartenbauverein nahmen sich die sogenannten Heinzelmännchen, unter ihnen auch Scheler selbst, Jahr für Jahr dieser Aufgabe an. Wie alle kleinen und großen Dinge, welche die tatkräftige Gruppe aus 14 Mitgliedern anpackt, sollte auch damit das Ortsbild verschönert werden. Letztmals 2019 schmückten sie ihren Ortsbrunnen, schön verziert mit Zweigen und bunten Eiern.