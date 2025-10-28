Trio erwischt: Zivile Streife filmt illegales Autorennen durch München

München (dpa/lby) - Drei junge Männer haben sich in München ein illegales Autorennen geliefert und sind dabei von einer zivilen Streife gefilmt worden. Wie die Polizei mitteilte, fielen die Männer durch ihr hohes Tempo und häufige Spurwechsel auf.
An einer Ampel beschleunigten die drei 18 Jahre alten Fahrer demnach stark. Auf Höhe des Siegestors seien sie mit 100 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. In einer Kurve stießen zwei der Wagen den Angaben zufolge deshalb beinahe zusammen. Das zivile Videofahrzeug habe die Manöver gefilmt. Als die Autos auf Höhe der Universität einen Streifenwagen bemerkten, hätten sie abgebremst, hieß es. Die Polizei kontrollierte die drei 18-Jährigen demzufolge.
Ihre Führerscheine hätten die Beamten behalten und die jungen Männer durften den Angaben zufolge nicht weiterfahren. Angehörige übernahmen demnach ihre Autos. Gegen die Männer werde nun unter anderem wegen des verbotenen Autorennens und diverser Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.