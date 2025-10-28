Trio erwischt: Zivile Streife filmt illegales Autorennen durch München

An einer Ampel beschleunigten die drei 18 Jahre alten Fahrer demnach stark. Auf Höhe des Siegestors seien sie mit 100 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. In einer Kurve stießen zwei der Wagen den Angaben zufolge deshalb beinahe zusammen. Das zivile Videofahrzeug habe die Manöver gefilmt. Als die Autos auf Höhe der Universität einen Streifenwagen bemerkten, hätten sie abgebremst, hieß es. Die Polizei kontrollierte die drei 18-Jährigen demzufolge.