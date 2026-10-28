Trinkwasserverunreinigung: Rund 15.000 Menschen müssen Trinkwasser erneut abkochen

Trotz Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten wurden bei Nachbeprobungen coliforme Bakterien und intestinale Enterokokken nachgewiesen. Sie gelten laut Landratsamt als Indikatorkeime und können auf eine Verunreinigung etwa durch Ausscheidungen von Tieren oder Menschen hindeuten. Die Verunreinigung könne aber auch andere Ursachen haben. Gesunde Menschen erkranken demnach in der Regel nicht. Das Abkochgebot sei eine Sicherheitsmaßnahme zum Schutz der Bevölkerung. Die Ursache werde vom Versorger zusammen mit dem Gesundheitsamt untersucht.