Die Nachricht jüngst klang sensationell: Das im Grabfeld in Unterfranken dringend benötigte Trinkwasser soll künftig aus Südthüringen kommen – die Landräte Peggy Greiser (Schmalkalden-Meiningen), Sven Gregor (Hildburghausen), Sonja Rahm (Rhön-Grabfeld) hätten dazu jetzt in Kooperation mit Thüringens Umweltminister Tilo Kummer eine Übereinkunft erzielt, teilte der Bad Königshofener Bürgermeister Frank Helmerich mit.