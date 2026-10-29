Die Nachricht jüngst klang sensationell: Das im Grabfeld in Unterfranken dringend benötigte Trinkwasser soll künftig aus Südthüringen kommen – die Landräte Peggy Greiser (Schmalkalden-Meiningen), Sven Gregor (Hildburghausen), Sonja Rahm (Rhön-Grabfeld) hätten dazu jetzt in Kooperation mit Thüringens Umweltminister Tilo Kummer eine Übereinkunft erzielt, teilte der Bad Königshofener Bürgermeister Frank Helmerich mit.
Trinkwasserversorgung Wasser für Franken alles andere als neu
Tino Hencl 29.10.2026 - 14:00 Uhr