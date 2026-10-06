Wer dieser Tage per pedes oder mit dem Bike auf dem asphaltierten Zufahrtsweg in der Suhler Schweiz aus oder in Richtung Tierpark oder dem Wohngebiet Ilmenauer Straße laufen oder fahren möchte, steht schon wenige Meter nach der einstigen Staumauer vor abgebrochener Piste. Gut drei Meter geht es plötzlich vom Straßenniveau nach unten. Ein schwarz ummanteltes, mächtiges Rohr mit ultramarinblauen Schieberstangen und gelb ummantelten Abdichtungen liegt in der Tiefe.