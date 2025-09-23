Trinkwasserversorgung: Stresstest zeigt Handlungsbedarf in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will für eine stabile Trinkwasserversorgung in den nächsten Jahrzehnten Vorsorge treffen. Nach einem sogenannten Klimastresstest des Branchenverbandes der Wasserwirtschaft besteht bis zum Jahr 2060 in rund 15 Prozent der Thüringer Wasserversorgungsgebiete Handlungsbedarf, wie das Umweltministerium mitteilte. Dabei gehe es beispielsweise um die Errichtung neuer Brunnen und den Anschluss ans Fernwassernetz. In dem Stresstest wurden insgesamt 810 Versorgungsgebiete untersucht, die Ergebnisse seien den regionalen Wasserverbänden und –versorgern vorgestellt worden.