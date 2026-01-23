Der Entnahmeturm, das imposante Bauwerk, das größtenteils von Wasser umspült ist, ist fit für die Zukunft. Inklusive der Glas-Stahl-Kuppel ist er 70 Meter hoch und in ihm passiert Wichtiges. Acht Entnahmestellen in verschiedenen Tiefen sind in ihm zu finden. Und die Schicht der Talsperre, die zum jeweiligen Zeitpunkt das qualitativ beste Wasser führt, wird angezapft – das kühle Nass später aufbereitet und in viele Regionen Südthüringens verteilt.