Mit langsamen Bewegungen und ruckelnd senkt sich der Fahrstuhlkorb behutsam in die Tiefe. In Abständen und etwas versetzt schauen die großen Entnahmerohre aus der Wand. Ihre graue Lackierung und die großen Schrauben und Muttern glänzen noch neu. Ganz unten in der Tiefe – gut 40 bis 45 Meter weit unten – glitzert auch das Wasser. Es ist nicht viel Platz in dieser einen Kammer des 70 Meter hohen Entnahmeturms der Trinkwassertalsperre Schönbrunn.