Trinkwasser Wasserrohrbruch zu Silvester - Teile Berlins ohne Wasser

In Häusern in Kreuzberg, Schöneberg und Charlottenburg gebe es kein Leitungswasser, berichteten dpa-Reporterinnen und Reporter. Auch in Wedding und Moabit soll teilweise das Wasser ausgefallen sein. Unklar war, wie viele Haushalte in der Hauptstadt betroffen waren. Wegen der Silvester-Feierlichkeiten halten sich auch viele Touristen in der Stadt auf.