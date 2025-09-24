Trinkwasser in Deutschland ist ein streng kontrolliertes Lebensmittel und kann unbedenklich getrunken werden. Es ist das wichtigste Grundnahrungsmittel überhaupt mit einem so hohen Reinheitsgrad, dass es als absolut geeignet für Menschen eingestuft wird. „Manche wissen aber nicht, dass aus dem Wasserhahn zu Hause, in der Schule oder anderswo ein Grundnahrungsmittel bester Qualität und Güte herauskommt“, sagt René Schleicher, Werkleiter beim Kommunalen Wasser- und Abwasserzweckverband (KWA) Meininger Umland.