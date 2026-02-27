Vom Strom-Blackout spricht jeder. Was ist zu tun, wenn der Strom ausfällt und das über längere Zeit? In Berlin haben einige Einwohner diese Erfahrung in diesem Winter leidvoll machen müssen. Kommunen sind angehalten, künftig wenigstens ein öffentliches Gebäude mittels Notstromaggregat mit Energie und Heizung zu versorgen, falls der Ernstfall einmal eintritt. Doch wie ist es beim Trinkwasser? Wenn Brunnen trockenlaufen oder eine Schadenslage am Versorgungsnetz eintritt, egal ob unabsichtlich oder gar absichtlich herbeigeführt? Denn Trinkwasser ist bekanntlich das Grundnahrungsmittel Nummer 1 in Deutschland – jeder braucht es.