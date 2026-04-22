Das Dokument, in dem der Rat des Bezirkes Suhl festgesetzt hat, das Gehlberg in einem Wasserschutzgebiet liegt, ist bereits vergilbt. Mehr als 40 Jahre ist es alt. Am 4. April 1983 hatte das Gremium die entsprechenden Regelungen, darunter allerhand Verbote und Nutzungsbeschränkungen, niedergeschrieben. So dürfen die Gehlberger beispielsweise in bestimmten Bereichen nicht mit Gülle, Jauche oder Abwasser düngen. In den Schutzzonen, die in drei Kategorien eingeteilt sind, sind Bohrungen nicht oder nur eingeschränkt zulässig. Auch für das Anlegen von Zeltplätzen oder Autowaschanlagen gelten in einem Wasserschutzgebiet besondere Regelungen.