Im neuen Schuljahr müssen die Schüler der Friedrich-Fröbel-Grundschule an ihre Bücher und Hefte, an die Malutensilien und Sporttasche denken, aber nicht mehr unbedingt an ihre Wasserflaschen. Noch vor den Sommerferien hat die Automatische Verkaufseinrichtung, eine in Barchfeld ansässige Firma für Getränkeautomaten, einen Wasserspender installiert und zudem Trinkflaschen an 160 Kinder verteilt. Die Spende in Höhe von 4500 Euro an den Förderverein der Grundschule Schweina geht auf die Aktion „Better together“ des Automatenherstellers Rheavendors Servomat zurück, um die sich das Barchfelder Unternehmen von Chefin Sabine Heß beworben hatte. „Wir waren im deutschlandweiten Lostopf dabei und wurden ausgewählt. Es ist uns ein großes Anliegen, uns regional zu engagieren. Trinkwasser ist nicht nur das bestüberwachteste Lebensmittel, sondern unterstützt die Kinder beim Lernen“, sagt Juniorchef Sebastian Heß. Für die Einrichtung hat der Servicetechniker mit dem Wasser- und Abwasserverband (WVS) Bad Salzungen zusammengearbeitet. „Wir freuen uns darüber, dass nun auch die Kinder in der Grundschule Schweina Zugang zu einer kostenfreien Versorgung mit Trinkwasser haben. Es kommt aus der Region, ist immer vorrätig und ein gesunder Durstlöscher. Der WVS hat das Projekt gerne unterstützt“, sagt Pressereferentin Franziska Kallenbach.