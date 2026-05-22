Der Sommer naht und die Stadt hat sich dieser Tage um die Wiederinbetriebnahme der beiden Trinkbrunnen – den Pelikanbrunnen am Wetzlarer Platz und den Ziegenbrunnen in der Lindenstraße – gekümmert. Wie Lars Strelow, Leiter des Ilmenauer Sport- und Betriebsamts, im Haupt- und Finanzausschuss erklärte, laufe der Ziegenbrunnen mittlerweile wieder. Am Pelikanbrunnen gebe es noch einen Defekt, der aber aktuell behoben werde.