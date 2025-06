Die Temperaturen steigen, der Durst auch. Doch eine kostenlose Erfrischung, die aus einem Trinkbrunnen sprudelt, gibt es in Zella-Mehlis nicht. Viele größere Städte hätten bereits nachgerüstet, betonte Uwe Schlütter (SPD) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. In Suhl und in Meiningen seien die Wasserspender gebaut worden. Auch in Erfurt und Jena gibt es solche Anlaufstellen. Ob es Pläne gibt, einen Trinkbrunnen in Zella-Mehlis zu installieren, wollte der Stadtrat wissen. Die Antwort von Bürgermeister Torsten Widder fiel eindeutig aus: Nein, es gebe derzeit kein Projekt, bei dem ein Trinkbrunnen mitgeplant werde, informierte er.