Triebwerksinstandhaltung: Ausbau von N3-Wartungswerk bis 2027 abgeschlossen

Modernisierung bei laufendem Betrieb

Der Neubau ist Teil eines umfassenden, 2022 gestarteten Programms zum Kapazitätsausbau. So wurden unter anderem bereits der Anbau an eine bestehende Werkhalle sowie die Erweiterung der Linie zur Reinigung von Triebwerksbauteilen in Angriff genommen. Die Arbeiten erfolgen bei laufendem Betrieb und einer wachsenden Zahl an Triebwerksüberholungen.