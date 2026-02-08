Trickdiebstahl: Kunden ablenken und dann beherzt zugreifen

 
Diebe sind in mehreren Märkten in Südthüringen erfolgreich gewesen und stahlen Geld aus Jacken- und Handtaschen. Sie lenkten zuvor Kunden mit gezielten Nachfragen ab.

Die Polizei in Südthüringen warnt vor Betrügern, die Kunden gezielt ablenken. Foto: picture alliance / dpa

Gleich mehrere Anzeigen zu Diebstählen von Geldbeuteln musste die Polizei in verschiedenen Städten in Südthüringen aufnehmen: In Meiningen, Schmalkalden, Bad Liebenstein und Suhl haben am Freitag, 6. Februar, im Laufe des Tages Kunden unliebsame Erfahrungen mit Taschendieben machen müssen. In von ihnen besuchten Einkaufsmärkten kam es zu offenbar gezielt eingefädelten Diebstählen aus Handtaschen. Wie die Polizei berichtet, seien die Bestohlenen durch eine Person zu einem Artikel des Marktes befragt worden. Und dann: Während der Befragte sich den Artikel genauer anschaute, nutzten entweder der Ansprecher oder ein zweiter Täter diese kurze Zeit der Ablenkung und entwendete in dieser Zeit den Geldbeutel des Opfers aus der Jacken- oder Handtasche.

In anderen Fällen, so die Polizei weiter, wurden die Wertgegenstände aber auch einfach aus den Taschen der Opfer entwendet, ohne dass diese überhaupt einen handelnden Täter bemerkt haben. Erst beim Bezahlen an der Kasse fiel ihnen auf, dass der Geldbeutel oder Wertgegenstände fehlten.

Der Polizei sind nun bereits sechs Diebstähle bekannt geworden, bei welchen die Täter so oder ähnlich vorgingen. Ob es zwischen den Diebstählen einen Zusammenhang gibt, wird Teil von Ermittlungen sein.

Die Polizei rät angesichts der Vorfälle zu besonderer Achtsamkeit: „Verstauen Sie Wertgegenstände beim Einkaufen so, dass Unberechtigte diese nicht einfach aus Ihren Taschen entnehmen können, verschließen Sie die Handtaschen! Und achten Sie besonders auf ihre Wertgegenstände, wenn sie von fremden Personen im Markt angesprochen werden!“