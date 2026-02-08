Trickdiebstahl: Kunden ablenken und dann beherzt zugreifen

Gleich mehrere Anzeigen zu Diebstählen von Geldbeuteln musste die Polizei in verschiedenen Städten in Südthüringen aufnehmen: In Meiningen, Schmalkalden, Bad Liebenstein und Suhl haben am Freitag, 6. Februar, im Laufe des Tages Kunden unliebsame Erfahrungen mit Taschendieben machen müssen. In von ihnen besuchten Einkaufsmärkten kam es zu offenbar gezielt eingefädelten Diebstählen aus Handtaschen. Wie die Polizei berichtet, seien die Bestohlenen durch eine Person zu einem Artikel des Marktes befragt worden. Und dann: Während der Befragte sich den Artikel genauer anschaute, nutzten entweder der Ansprecher oder ein zweiter Täter diese kurze Zeit der Ablenkung und entwendete in dieser Zeit den Geldbeutel des Opfers aus der Jacken- oder Handtasche.