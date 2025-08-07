Mal versprechen sie einen vermeidlich großen Gewinn, mal geben sie sich als Enkelkind aus: Um an Geld zu kommen, haben Betrüger etliche Tricks auf Lager. Im Juli klingelten sie besonders häufig durch und gaben sich als falsche Polizisten aus. Mehr als 50 Anzeigen hat die Suhler Polizei aufgenommen. Und noch immer gibt es Suhler und Zella-Mehliser, die auf diese Masche hereinfallen. Freies Wort fragte bei Anne-Kathrin Seifert von der Suhler Polizei nach, warum im Sommer die falschen Polizisten Hochkonjunktur haben.