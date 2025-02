Das Phänomen habe die bayerische Polizei erstmals im September 2023 registriert. Im Jahr 2024 sei eine niedrige einstellige Zahl an Fällen dazu gekommen, teilte das Landeskriminalamt weiter mit. Im laufenden Jahr seien nun aber schon mehr Fälle gemeldet worden als im gesamten Vorjahr. Entsprechende Aufkleber wurden unter anderem in der Augsburger Innenstadt und kürzlich in Neustadt an der Aisch gemeldet.