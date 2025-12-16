131 Fälle der Afrikanischen Schweinepest (ASP) gab es in Deutschland im laufenden, dem letzten Quartal des Jahres. Zuvor, von Juli bis September, waren es 224 Fälle. Thüringen und der Wartburgkreis sind bislang nicht betroffen. Dennoch müssen hierzulande Vorkehrungen zum Seuchenschutz getroffen werden, die Verbreitungsgefahr bei der ASP wird Experten zufolge als hoch eingeschätzt. Seit einer Weile gibt es etwa ein umfangreiches ASP-Monitoring in Thüringen.