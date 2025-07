Michael Jackson Tribute-Show: Musik, Magie, Moonwalk - auch in Thüringen

„Beat It! – Die Erfolgsshow über den King of Pop“ ist ein spektakuläres LiveShow-Erlebnis über den erfolgreichsten Entertainer aller Zeiten, dessen Musik für immer unvergessen bleiben wird – Michael Jackson. Die etwa zweistündige Hommage zeichnet in spektakulären Bildern Jacksons unvergleichliche Solokarriere nach und präsentiert dabei live 20 seiner größten Hits wie „Billie Jean“, „Smooth Criminal“, „Thriller“, „Man In The Mirror“, „Black Or White“ und natürlich „Beat It“. Im Februar 2026 kommt die Show nach Thüringen und macht am 11. Februar Station in der Messe Erfurt und am 13. Februar in der Sparkassen-Arena Jena.