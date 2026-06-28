Triathlon: Triathleten kämpfen beim Ironman in Frankfurt um EM-Titel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt am Main kämpfen an diesem Sonntag (ab 6.20 Uhr/hr) trotz extremer Hitze rund 70 Profi-Triathleten um den Titel. Wegen des Wetters hat der Veranstalter die Wettkampfstrecken verkürzt: Die Schwimmdistanz von 3,8 Kilometern im Langener Waldsee bleibt unverändert, die Radstrecke wurde jedoch von 180 auf 125 Kilometer reduziert. Statt eines Marathons absolvieren die Sportler einen Halbmarathon über 21,1 Kilometer bis ins Ziel auf dem Römerberg.