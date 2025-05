Ziemlich unprofessionelles Training

Er habe natürlich ein Gefühl, wo er bei dem Rennen am 6. Juli landen könnte. "Aber ich sage ganz bewusst nicht: Ich will unter elf Stunden bleiben", betonte Schürrle, der die Vorbereitung auch aus einem bestimmten Grund ohne einen Trainer absolviert. "Als wir öffentlich gemacht haben, dass ich in Roth starte, habe ich viele Nachrichten bekommen – auch von Trainern und Leuten, die mich betreuen wollten. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden."