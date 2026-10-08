Triathlon Langes letzter Hawaii-Akt - Was ist drin für die Deutschen?

Wer sind die Favoriten?

Bei den Männern führt Løvseths Landsmann Kristian Blummenfelt, der einst bei einer Nachhol-WM während Corona in St. Georgen den Ironman-Weltmeistertitel holte, die Pro Series an. Doch das ist nur Nebensache für den Norweger. "Ich möchte sagen können, ich habe das Rennen gewonnen und bin nun Teil der Hawaii-Geschichte", sagte der Ausnahmeathlet, der auch schon olympisches Gold holte im Triathlon.

Die Konkurrenz ist trotz des Unfall-Aus von Landsmann und Titelverteidiger Caster Stornes enorm. Darunter in Jonas Schomburg auch ein weiterer Deutscher bei seinem Hawaii-Debüt. "Es gibt mittlerweile keinen großen Favoriten mehr, sondern viele", sagte Schomburg dem Fachportal tri-mag.de. Er hat ebenfalls noch Chancen auf den Pro-Series-Jackpot.

Mit dabei in Hawaii ist aber auch Sam Laidlow, Weltmeister von Nizza von 2023. Er kündigte bereits an, sein Kona-Preisgeld an 23 junge Athletinnen und Athleten zu spenden. Sollte er leer ausgehen, will er aus eigener Tasche jeweils 1.000 Euro überweisen an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren.

Ein besonderes Comeback eines deutschen zweimaligen Siegers

Der Titel auf Hawaii ist viel wert. Das erlebte auch einer, der nach vielen Jahren noch mal bei der WM antritt: Normann Stadler. Sieger 2004 und 2006. 53 Jahre ist er - und froh, dass er überhaupt noch lebt.

2011 musste er eine schwere Herzoperation über sich ergehen lassen wegen eines Aortenaneurysma und einer defekten Aortenklappe. Und nun die Rückkehr nach Hawaii. "Ich weiß genau, was mich da erwartet. Von schön bis bitter und böse und hart", sagte Stadler dem SWR. Das ist die Ironman-WM in Hawaii.