Er hatte sich am Rad seiner Teamkollegin Laura Lindemann, Staffel-Olympiasiegerin von Paris, orientiert. Problem: Das Rad der Darmstädterin Carlotta Bülck, ist ebenfalls weiß und hatte nur ein Team weiter vorn gestanden. "Und dann waren da genau die gleichen Schuhe wie meine. Ich habe nur aufs Rad und auf die Schuhe geguckt und habe es übersehen", sagte Koslick: "Es ist mega ärgerlich. Das ist komplett mein Fehler." Einer mit Folgen auch für die eigene Mannschaft: Sie wurde disqualifiziert.