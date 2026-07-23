Steinhude - Notfalls halt barfuß 1,4 Kilometer rennen. Was blieb Luis Rühl auch anderes übrig beim Mixed-Relay im Triathlon bei den Finals. Als er in die Wechselzone der Staffel nach dem Schwimmen und dem Radfahren im Kampf um den deutschen Meistertitel kam, waren seine Laufschuhe weg. Mehrere Sekunden suchte er verzweifelt - finden konnte der 20-Jährige sie aber nicht. Also lief Rühl auf nackten Sohlen durch den Ortskern und entlang der Strandpromenade von Steinhude - 4:44 Minuten brauchte er für die knapp anderthalb Kilometer.