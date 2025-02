Roth (dpa/lby) - Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp will nach den Plätzen drei und zwei in den vergangenen beiden Jahren bei ihrer dritten Teilnahme in Serie endlich auch den Triathlon-Klassiker in Roth gewinnen. Die 37-Jährige gab zusammen mit der Challenge Roth ihre Teilnahme für das Rennen am 6. Juli bekannt. "3, 2, ? - sind aller guten Dinge 3 für mich in Roth?", fragte die Heidelbergerin in einer Mitteilung: Sie wolle ihr Glück erneut versuchen.