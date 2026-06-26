Recht früh ging der vergangene Sonntag auch schon für Falk Pfütsch, Chef des Schalkauer Schwimmbadvereins, los. Denn schon in aller Herrgottsfrühe, 6 Uhr, rückte der Feuerwehrverein Schalkau im Schwimmbad an, um seine Gulaschkanone in Stellung zu bringen. „Der Feuerwehrverein unterstützt uns auch bei der Absicherung der Strecken und kümmert sich obendrauf noch um die Versorgung – schon seit vier Jahren. Diesmal gab’s eben Gulasch; und der fand wieder reisend Absatz“, berichtet Pfütsch von den schönen Randerscheinungen des Schaumburg-Triathlons, der aber nicht der Hitze zum Opfer fiel. Denn die Starter aller Kategorien (S, M, L, Bambini, „Swim and Walk“) wurden noch vor dem Mittag auf die Distanzen geschickt – beginnend natürlich mit dem langen Kanten (L). Zum Schluss legten sich die Bambini ins Zeug. Sie hatten einen kleinen Hindernisparcours zu meistern – über Strand, Planschbecken und Wiese – und wurden mit Medaillen im Ziel gefeiert. „Die Hitze war dann früh also noch nicht das Problem“, versichert Pfütsch.