Triathlon: Ex-Ironman-Weltmeister Laidlow startet in Roth

Roth - Der ehemalige Ironman-Weltmeister Sam Laidlow will beim Challenge Roth in diesem Jahr einen neuen Anlauf auf den Sieg nehmen. Der 26 Jahre alte Franzose lag vor zwei Jahren beim Triathlon-Klassiker in Franken lange aussichtsreich im Rennen. Auf der Laufstrecke brach Laidlow, der bekannt für seine forsche Strategie ist, ein. Im selben Jahr krönte er sich danach allerdings zum Ironman-Champion beim WM-Rennen der Männer in Nizza.