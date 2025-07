Haug, die Kämpferin

Sie war nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio mit Platz 36 auf die längeren Distanzen gewechselt. Bei den Spielen 2012 in London hatte sie den elften Rang belegt. Aufgrund ihrer Größe von 1,64 Metern und einem Gewicht von rund 50 Kilogramm musste sie auf den längeren Distanzen vor allem ihre herausragenden Laufqualitäten immer ausspielen - und das machte Haug oft in beeindruckender Manier, bis Kopf und Körper einfach nicht mehr wollten.